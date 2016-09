Eile saabus teade, et Uunost lahkub hommikuprogrammi saatejuht Robert Rool. Nüüd on kindel, et rohkem kui 20 aastat tegutsenud raadiojaam lõpetab üldse tegevuse, vahendas Menu.

Trio LSL plaanib Uuno asemele luua uue ja sarnasele sihtrühmale suunatud raadiojaama, mis mängib popmuusikat. Programmi ülesehitus on plaanis muuta moodsamaks ja värskemaks.