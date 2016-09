"Sa ei peaks kõike seda ulakat värki magamistoa jaoks hoidma. Kui olete peenel õhtusöögil, siis ütle tüdrukule üle laua, kui hullult sa teda tahad. Kui olete baaris, pane käsi ta tagumikule ja räägi talle sellest, mida temaga koju jõudes teed. Kui ütled naisele, kui ihaldusväärne ta on, saab ta sellest enesekindlust, et minna hiljem kaasa kõigi su räpaste fantaasiatega." (Marianna, 31)

Ole tissimees

"Mind ajab pööraseks, kui mu peika võtab aega mu rindadele tähelepanu pööramiseks. Ma ei pea siin silmas lihtsalt krabamist, vaid seda, et ta suudleb ja lakub seni, kuni mu nibud on kõvad ja seejärel näksid neid õrnalt. Selleks ajaks olen tavaliselt nii märg, et vaid kerge näpuka tegemine viib mind lõpuni. Ja neil kordadel, kui ta on näksinud, ise kätt seal all hoides, olen saanud oma kõige võimsamaid orgasme." (Laine, 27)

Puuduta ennast

"Tean, et see võib kõlada veidralt, aga selle vaatamine, kuidas mu peika end ise rahuldab, on väga erutav. Alustan sellest, et leban alasti tema kõrval, keha vastu tema keha, ja mängin ta peenisega, kuni see kõvaks läheb. Siis asetan ta käe sinna alla, hõõrun oma keha vastu teda ja vaatan. Arvan, et see ajab mind nii pöördesse sellepärast, et see on omamoodi tabu – miski, mida tehakse omaette – aga mulle meeldib ka selle nägemine, kuidas mina teda erutan." (Leslie, 25)

Lase temakesel ohjad haarata

"Kui me kihlatuga seda misjonäripoosis teeme, siis tunnen tavaliselt, et olen tulemise äärel ja see ajab mind täiesti metsikuks. Lükkan ta eemale, et saaksin ise peale ronida, panen oma käed tema omadele ja hoian neid maas ja lihtsalt ratsutan temal kõvasti seni, kuni mul ära tuleb – ja kõik see aeg silmsideme hoidmine teeb selle eriti intensiivseks. Niisiis minu nõuanne meestele: selles pole midagi valesti, kui lihtsalt pikutad selili ja naudid vaadet. (Brooke, 24)

Saa märjaks

"Kõik räägivad duši all seksimisest, aga külmadel öödel või uimastel pühapäevadel lase vanni vett ja minge sinna kahekesi. Kuna olete mõlemad vees, siis ei pea muretsema sellepärast, et vesi voolab üle näo või et ühel kahest hakkab jahe. Vannivahu lisamine on ka kena. Kuna kehad on osaliselt kaetud, siis aitab see häbelikkusest vabanemise vastu." (Julie, 29)

Ka naistele meeldib porno

"Seda ei juhtu tihti, aga kui tunneme end abikaasaga eriti vallatult, siis paneme porno mängima. Teeme teineteisele kordamööda suuseksi, nii et üks istub ja teine põlvitab tema ees – ja lõpetame koerapoosis." (Nikola, 30)

Koerapoos 2.0