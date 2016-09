Poksistaari poeg suutis ema ja kaheksa õe-vennaga enamvähem rahumeelselt Muhammad Ali maad ja miljonid ära jagada. Pärast varanduse kättesaamist pakkis Mohammad Ali Jr. oma kompsud kokku, jättis naise koos kahe lapsega maha ning kolis üksi paremasse piirkonda elama.

Kuna poksikuulsusest isa eluajal juunior temaga läbi ei saanud, siis on nad naise ja kahe tütrega viimased 10 aastat põhimõtteliselt toidutalongide najal hakkama saanud.

Nüüd, kui rahamured enam ei kimbuta, andis värskelt rikkaks saanud mees enne minema kolimist niasele 75 dollarit, et see endale midagi ilusat osta saaks. Tütrekesed Shakera (7) ja Ameera (8) said endale aga kumbki paari uhiuusi kingi.

Tuttavad loodavad, et kanepisõltuvusega maadelnud mees oskab oma varandusega targalt ümber käia.