1990. aastate menubänd Aqua, kelle tuntuim hitt on “Barbie Girl”, naaseb lavale.

Taani-Norra koostöögrupp müüs oma hiilgeaegadel üle 30 miljoni plaadi, kuid läks 2001. aastal laiali. Nüüd kirjutab Taani leht Berlingske, et Aqua kavatseb tuleva suvel comeback’i teha.

“Mul on hea meel teatada, et Aqua on 2017. aastal vähemalt kümnel meie kontserdil peaesinejaks,” ütleb kontserdisarja “Vi elsker 90’erne” (“Me armastame 90ndaid”) juht Riffi Haddaoui.

Aqua meessolist René Dif kinnitab, et ansamblile on tähtis end vormi ajada. “Ootame Taani fännidele esinemist pikisilmi.” Pole välistatud, et Aqua esineb ka muudel Euroopa eurodance-üritustel.