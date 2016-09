Politsei selgitab kolm nädalat tagasi Viljandimaal kodust lahkunud ja kadunuks jäänud 18-aastase Steveni asukohta.

Viimati nähti noormeest 15. augustil Tarvastu vallas kodus, kust ta pidi minema Võrru sõbra juurde. Tagantjärele on teada, et ta ei jõudnudki sinna. „Poiss on ka varem kodust lahkunud nii, et lähedastele on tema asukoht mõnda aega teadmata. Seepärast ei tekkinud esiti tema nüüdselgi eemalolekul suuri küsimusi. Samas nõnda kauaks ei ole ta seni ära jäänud,“ kirjeldas Viljandi piirkonnapolitseinik Silver Simuste.

Ta selgitas, et sõbrad ja tuttavad ei ole noormeest näinud ning välja lülitatud mobiiltelefon ei võimalda juba pikemat aega poisiga kontakti saada. „Politseile teadaolevalt vajab noormees oma tervisliku seisundi tõttu aegajalt kõrvalist abi ja järelevalvet. Seda saamata on suurem oht, et ta võib sattuda abitusse seisundisse. Sinnaotsa põhjustab veelgi suuremat muret kuuldus nagu soovinuks noormees lahkuda välismaale,“ rääkis piirkonnapolitseinik, kelle kinnitusel kontrollib politsei kõiki versioone, et poisi asukoht võimalikult kiiresti tuvastada.

Politseifoto)

Kodust lahkudes oli Stevenil seljas valget värvi pildiga särk, jalas tumedad dressipüksid ning hallid kõrgema säärega spordijalatsid. Noormees on umbes 190 cm pikk ja tuhkblondide juustega. Kui keegi on Stevenit pärast 15. augustit näinud või oskavad anda muud infot, mis selgitaks tema asukohta, palutakse sellest teada anda politsei infotelefonil 612 3000.