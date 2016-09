Viivian kirjutab lehele: "Täna ei võitnud mitte ainult Andrus...täna võitsime me kõik, kes me uskusime tema võitu! Missugune imeline päev!".

1. Andrus Veerpalu. Usume Andrus Veerpalu Facebooki grupp oli üks esimesi "usume"-tüüpi gruppe. 2011. aastal loodud lehekülg on mõeldud selleks, et kahekordsele olümpiavõitjale tema dopinguskandaali kõrghetkel toetust avaldada. Sellega on tänaseks päevaks, viis aastat hiljem, liitunud rekordiline hulk - 52 494 inimest. Selle grupi liikmeskond on veel aktiivne, näha on üksikuid pilte, Veerpalule suunatud sünnipäevasoove jms. Võib öelda, et grupp pole välja surnud, statistika näitab, et ka tänavu septembris on jätkunud mõni inimene, kes otsustas, et usub Andrus Veerpalu.

Kui suusakuningat Andrus Veerpalu kiusasid dopingukütid ja närisid juristid, ei jätnud eestlased kaasmaalast hätta. Startis Usume Andrus Veerpalu Facebooki grupp, millega oli uus ajajärk sotsiaalmeedias alanud. Fännid said nüüd sirge seljaga uskuda keda tahtsid ja Veerpalu uskujatele järgnesid paljude tuntud eestlaste kummardajad. Kuid kes võitis ususõja? Kelle jüngrid on siiani truud ja kes on hoopis unustatud?

2. Getter Jaani. Usume Getter Jaanit lehekülje eesmärk kokku võetud nii: "Viime Getter Jaani viie edukama eurovisiooniartisti hulka!". Eestlannast laulja toetajate arv on 5640 ja grupp on loodud 2011. aasta kevadel, kui neiu esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga "Rockefeller Street". Grupp on tänaseks suhteliselt passivne, viimane postitus pärineb pooleteist aasta tagusest perioodist ja statistika kohaselt on nüüd septembris lisandunud ainult üks uus liituja.

"Palun öelge Getteri päris kasutajale Facebookis. Palun, mulle väga meeldib Getter ja ma lihtsalt ei suuda ilma temata," kirjutab fänn lehele.

3. Ita Ever. Praeguseks 3653-liikmeline Facebooki grupp Usume Ita Everit loodi 2012. aasta lõpus ning selle eesmärk pole lehe iseloomustuses kirjas, kuid postitused sellel lehel viitavad, et tegemist on näitlejanna Ita Everi austajate kogunemiskohaga. Leheküljele on postitatud inimeste poolt rohkelt pilte ja artikleid Everist viimaste aastate jooksul. Viimane postitus on tehtud käesoleval aastal ning ka septembris on kaks inimest liitunud staažika näitlejanna toetusgrupiga.

"Absoluutselt usume! Midagi nii veenvat ei ole ma ETV-s ega Eesti teatris vist elu seeski näinud!" tõdeb Kadri oma külalispostituses.

4. Mart Juur. Eesti humorist, ajakirjanik ja muusikakriitik peab kahjuks leppima kõigesti 297 inimese toetusega leheküljel Usume Mart Juurt. Juurel endal on Facebooki sõpru üle 1400, märgib üks uskuja. Lehekülg on loodud 2011. aastal ning seal võib näha postitusi Eurovisiooni lauluõistluse teemal kui ka lihtsalt huumorivõtmes tähelepanekuid meediast. Lehe viimane postitus pärineb käesoleva aasta maist, septembris ühtegi inimest Juurele toetust läbi sotsiaalvõrgustiku avaldunud pole.

5. Anna-Maria Galojan. Skandaalse eks-poliitiku Galojani toetajate hulk ei küündi päris suurte tegijate hulka, kuid 151 inimest usub ka temasse. Leht on loodud 2011. aastal ning sealsed üksikud postitused viitavad sellele, et Anna-Mariat toetatakse. Ühe postituse pealkiri on: "Anna-Maria Galojan kasutab enesekaitseks sümpaatset vaikimise taktikat. Kui kedagi tõde huvitab, siis peab ta ise natuke otsima ja kaasa mõtlema."

Üks viimaseid postitusi on aastast 2012, kui ilmnes, et Inglise kohus tunnistaski Galojani vahistamismääruse kehtetuks. "Natukenegi õiglust!" õhkab toetaja.

Septembris liitus lehega üks inimene.

Veel tähelepanuväärseid tegijaid: usume HDTanelit - 52 inimest; usume matrjoškadesse, sest nad on nunnud - 103 inimest; usume Taimi Paljakut - 125 inimest; usume Kati Saara Vatmanni - 77 inimest.