Maitse ja juhuse asi, ÕL Mehele eelistaks kohvilaua aluseks pigem V-mootorit. Aga Imguri kasutajal internetinimega Graypes juhtus nii, et materjal tuli nii-öelda ise koju kätte.

Graypes mõõtis maanteid ja tänavaid Subaru WRX-iga, mille boksermootor oli omaniku teatel tuksunud 200 000 ringis. Ilmselt on siin silmas peetud miile, mis tähendab, et mootori läbisõit oli päris soliidne. Ühel ilusal päeval otsustas keegi Toyotaga naisterahvas teha manöövrit punase tulega ja põrutas Subarule korralikult sisse. Kindlustusfirma võimaldas omanikul hankida uue sõiduki, lisaks sai ta oma purukssõidetud masina alles jätta.

undefined (Graypes / imgur.com)

Omanik ei olnud päris kindel, mida ta oma Subaru vrakiga teeb, kuid igatahes otsustas ta sellelt mootori maha võtta ja selle seisukorda uurida – ehk on see piisavalt heas konditsioonis mahamüümiseks. Mootori eemaldamine oli mõistagi tükk tööd. Kuid kui omanik mootori seisukorda nägi, leidis ta, et see on kaunis kehv ja otsustas teha boksermootorist alusega kohvilaua.

undefined (Graypes / imgur.com)