Eesti iseseisvuse 100. juubeli pidustuste plaanitav eelarve on sama suur kui haigekassa praegune puudujääk, kirjutab ajakirjanik Alo Lõhmus ja soovitab sünnipäevapeo ära jätta.

"Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisele kulutab riik 24 miljonit eurot, haigekassa mitteplaneeritud miinus on täpselt sama suur. Ehk oleks õige jätta suurejoonelised juubelipidustused ära ning ravida selle asemel Eesti inimesi - neid, kelle jaoks ju vabariik on loodud? See oleks sama ilus ja tark samm nagu Keila kunagine otsus ehitada järjekordse vabadussamba asemel Vabadussõja võidu mälestuseks hoopis koolimaja," kirjutas Lõhmus Facebookis.

