Kui Lätist on lahkunud pea kõik Euroopa Liidu rändekava alusel rahvusvahelise kaitse saanud inimesed, siis Eesti vastu võetud inimestest ei ole lahkunud keegi, vahendas ERRi uudisportaal.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juhi Triin Raagi kinnitusel on kõik vastuvõetud läbinud kohanemisprogrammi. Suur osa saabunutest on lapsed, kõik kooliealised õpivad.

Läti telekanal LTV teatas eile, et Euroopa Liidu ümberpaigutamiskava alusel rahvusvahelise kaitse saanud 23 inimesest on Lätist lahkunud 21. Eesti on Euroopa Liidu rändekava alusel vastu võtnud 47 inimest.