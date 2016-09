Enamik naisi on seisnud silmitsi ühe ja sama probleemiga: millise soengu ma tähtsale peole minnes peaksin laskma teha?

Heal juhul on silme ees visioon, milline võiks olla pidupäeva soeng. Veel paremal juhul on Sul internetist pilt välja otsitud. Aga mis saab siis, kui istud nõutult juuksuritooli ja palud lihtsalt midagi ilusat teha? Vahepeal saad mõne ägeda soengu, kuid kahjuks ei õnnestu juuksuril teps mitte alati saada hakkama sellise soenguga nagu oled pildil ette näidanud.

Et teha naiste elu lihtsamaks, ongi loodud Soengumenüü.

Kõige lihtsam on Soengumenüüd võrrelda sellega, et lähed restorani ja hakkad menüüst valima toitu, mis Sulle kõige enam meeldiks. Juuksuri juurde minnes (või juba varem) saad Soengumenüüst valida aga sobiva soengu. Sellest leiab ka kirjelduse, millise pikkusega ja värvusega juustele on pildil olev soeng sobivaim, kaua võtab aega selle tegemine ning palju see kliendile maksma läheb. Nii saab viia kokku mitu head asja: leida kliendile parima lahenduse, muuta juuksuritöö lihtsamaks ja jõuda alati soovitud tulemuseni.

Soengumenüüs on esindatud erinevat stiili soengud:

- Vallatud lokid ja lained

- Punutised

- Vintage

- Red Carpet e. punase vaiba soengud

- High Fashion

Mille järgi said soengud üldse menüüsse valitud? "Lähtusime ennekõike sellest, et iga stiili juures oleks piisav valik soenguid esindatud igale maitsele!" selgitab Soengumenüü üks eestvedajatest, Erica Teras. Ta kinnitab, et peagi lisandub valikusse soenguid juurde.

Hetkel võib öelda, et naiste lemmikud on punutised ja lokisoengud. Kõige populaarsem soeng on Vallatu Draakon.

Pehmete lainete ja peidetud viljapea punutisega mõjub see kerge lokisoengu suviselt ja veidi hipilikult. Sobib suurepäraselt suvekontserdile, lõbusaks nädalavahetuseks, randa ja miks mitte ka kooli lõpetamisele. Sobilik: kõigis värvitoonides poolpikkadele ja pikematele juustele.

Soengumenüü teenus pole Eestis veel kuigi laialt levinud, sest juuksurite väljaõpe võtab aega. Hetkel saab Soengumenüüst välja valitud soengut teha vaid salongis Decoris Showroom.

Vaata Soengumenüü soenguid SIIT ja Decorise kodulehekülge SIIT!