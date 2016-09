Beyoncé Knowles lükkas oma maailmaturnee homse New Jersey kontserdi 7. oktoobrile, kuna arstid käskisid tal häält puhata.

“Kiiret ja täielikku paranemist Beyle ja tema häälele,” kirjutas Formation World Tour oma Twitteri küljel.

20-kordne Grammy auhinna võitja tähistas äsja 35. sünnipäeva. “Mul on nii vedanud, et mul on oma pere, sõprade ja mesilaspere armastus ja toetus,” kirjutas Knowles pühapäeval sotsiaalmeedias fännidele. “Oleme üheskoos üles kasvanud ning te innustate ja motiveerite mind iga päev.”