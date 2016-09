Arvate, et üksinda on kurb elada? Tegelikult ei ole see sugugi alati nii kuigi vahel võivad ka kurvad mõtted pähe tulla.



Tõsi, vahel võib üksinda elamine olla nukker, kuid samas on sel ka omajagu plusspooli, kirjutab The Zoe Report. Mis on need asjad, mille peale üksinda elavad inimesed mõtlevad ja mis neile üksinda elamise juures enim rõõmu valmistab?

1. Kodus saab teha asju, mida kellegi silmad ei tohiks ega ilmselt ka taha näha sind tegemas.