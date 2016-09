Kuna mitmed traditsiooniliste mokassiinide tootjad on hakanud mõtlema ka kõrgmoele, võib täna saada selliste klassikute nagu Vans ja Toms and Sperry’s tooteid luksuslikust nahast või rikkalikust seemisnahast valmistatuna, samas maitsekas värviskaalas. Mõtle mokassiinile kui tennise nõbule: kui see on õigesti sobitatud, võid seda kanda kasvõi ülikonnaga või üleskääritud teksadega – või lihtsalt nädalavahetuseti.

Kui tahad kanda mokassiine, aga mitte välja näha nagu keegi, kes liigub mööda linna rulaga, siis väldi noortepärasemaid mustreid. Sama lugu on ka särgiga: bändisärk on äge, aga kui kannad seda koos mokassiinidega, siis võid mõjuda nagu tiinekas.

Üldiselt peaks mokasiine kandma ilma sokkideta. Vältimaks juustulehka, kasuta peale kandmist kuivatuslehti või lõhnaeemaldavat pulbrit.

Rivieras Classic

Kui rulakingad pole päris sinu teema, siis Riviera purjeriidest mokassiinidel on küll selliste sarm, kuid nad jätavad samas märksa hooldatuma ja euroopalikuma mulje. Seest on neil pehme flaneljas ääris ning lambanahkne sisu, mis lasevad su jalgadel ka peale tundidepikkust mokassiinide kandmist end mugavalt tunda.

TOMS Cash Men’s Avalon Slip-On

On kindel põhjus, miks TOMS on viimasel kümnendil olnud suurimaid jalatsihullusi: minimalistlik stiil sobib sisuliselt ükskõik millise igapäevase stiiliga ning kerguse tõttu on need ideaalsed reisimisel. Pluss: TOMS annetab iga müüdud jalatsipaari kohta ühe puudustkannatavatele lastele.

Converse Chuck Taylor Vintage Slip-On Sneaker

Miski ei suuda ületada klassikalisi Converse'e. Tennised on kõigi lemmikud alustades mägironijatest ja lõpetades teismeliste kuriloomadega, need on eriliselt mitmekülgsed. Sobivad kokku nii teksadega nädalavahetusel kui pintsakuga äripäeval. Stiililt traditsiooniline Converse, aga paelteta viimistlus muudab need ideaalseks reisimisel või jalgatprkamiseks siis, kui sul on kiire.

Hudson Ipanema

Rulakingad või jalgalibistatavad tennised ei sobi hästi su garderoobiga? Tee nii nagu itaallased ja hangi sellised kõrgviimistlusega "suitsetamiskingad". Punutud nahk ja kergus teevad neist head jalavarjud suvepäevadeks.

Mulo Suede Espadrilles

Espadrille kanti Püreneedes ilmselt juba 14. sajandil ja nüüd on need peale 700-aastast evolutsiooni tagasi. Tegelikult ei olegi väga palju muutunud – ka tänapäevased versioonid on lamedad ja mõned on jäänud truuks ka köiest tallale. Kel nende viimastega kogemust on, need paraku teavad, et pärast paarinädalast kandmist need enam väga hästi ei tööta. Kui puristid kõrvale jätta, siis teistel on hea meel kuulda, et tänapäevasematel versioonidel on haakuvad kummitallad. Nagu neil siin. Lisaks on Mulo jalatsid tavapärase riide asemel nubukist. Sobivad rätsepapükstega.

Nike Zoom Stefan Janoski Slip-On

Nike on loonud traditsioonilised rulakingad veidi sportlikuma väändega. Sobivad kokku stiilsemat sorti pusaga või sirgete teksadega. Ja kuigi need jalatsid jätavad toeka mulje, on need tegelikult superkerged.

TOMS Black On Black Classic

Kuumadel suvepäevadel on purjeriidest kingad need, mis hoiavad su jalgu jahedas ja väldivad nii tugevaid lehku. Need mustad jalatsid annavad traditsioonilistele kergetele reisikingadele urbanistlikumat vaibi juurde.

Belstaff Clapham Sneaker

Kuigi selle brändi fookuseks näivad jalanõude turul olevat rohmakad saapad, on nad vaikselt laienenud ka tenniste teemasse. Need mustad mokassiinid on ideaalsed kandmiseks mustade teksade või isegi rätsepapükstega. Tehtud parimast vasikanahast ja viimistletud poleeritud seemisnahaga. Kui otsid paari erilistelt mugavaid ja stiilseid reisikingi, siis ei pea sa kauem otsima.

Sperry Bahama Boat Shoe

Sperry purjetamiskingad on alati olnud suvegarderoobi üks alustalasid. Libisematu tald ja veekindel nahk teevad neist ühed parimad suvejalanõud, isegi siis, kui sa pole ühegi paadi läheduseski.

Vans Classic Slip-On Shoe

Midagi meie noorpõlvest, sealjuures mitte tingimata liiga noortepärast. Siiski lisavad need sinu välimusele veidi noorusliku mässumeelsuse tooni, kui kannad neid üleskääritud teksadega. Soovitav on aga vältida ruudulist mustrit – kui sa just ei kavatse minna Slipknoti kontserdile.