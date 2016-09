Kui sa ei taha endast teistele veidi nõmedat muljet jätta, siis tasub oma käitumine üle vaadata.

Kui 20ndad on kui hiline teismeiga, siis 30ndad on aeg täiskasvanuks saada ning see tähendab ka seda, et nii mõnigi nõme ja lapsik harjumus tuleb ära unustada, kirjutab The Zoe Report.

Näiteks peaksid naised olema 30ndaks sünnipäevaks välja kasvanud sellistest harjumustest: