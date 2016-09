Kui augustis lahvatas skandaal, et Filipiinide president Rodrigo Duterte (71) solvas rängalt Ameerika Ühendriikide suursaadikut Philip Goldbergi, siis nüüd lõikas Duterte hinge USA riigipeale endale.

BBC andmeil sõimas Duterte Obamat hoorapojaks, sest too tahtis nende kohtumisel tõstatada probleemi, et Filipiinidel tapetakse narkokurjategijaid omakohtu korras.

Praeguseks on Duterte öeldut kahetsenud ja teinud ka vastavasisulise avalduse. Barack Obama on aga niivõrd solvunud, et ta jättis kohtumise Filipiinide presidendiga ära.

Kuigi Rodrigo Duterte on oma ebatsensuurse suuvärgi tõttu kurikuulsaks saanud, siis tema seekordne väljaütlemine kahjustas lausa Filipiinide ja Ameerika Ühendriikide diplomaatilisi suhteid. Mõlema riigi ametnikud on endast väljas ja taunivad Duterte käitumist.

Siiski peavad Obama ja Duterte kokku puutuma, sest mõlemad riigijuhid osalevad Aseani kohtumisel Laoses.