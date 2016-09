Kui pikk vahekord tagab naistele maksimaalse naudingu? Kohe uurima järgi!

Et meeste elu kergem oleks ning naised informeeritud, selgitame välja, kui pikalt peaks üks seks kestma, et see naisele tõelist naudingut pakuks. Õnneks tuleb selles osas appi lugematu hulk uuringuid. Näiteks 2005. aastal ilmus Seksuaalse Meditsiini ajakirjas uuring, mis kinnitas, et keskmiselt on ühe vahekorra pikkuseks, ilma eelmänguta, 5,4 minutit. Aasta varem avaldatud uuring, aga kinnitas, et enamasti kulub paaridel 10-13 minutit eelmängule ja 7-8 minutit seksile. Samas ei pidavat see olema sugugi ideaalne. Enamik paarid sooviks, et need numbrid oleksid vähemalt kaks korda pikemad.

Kuid, mis on siis ideaalne ja see, mis naistele kõige rohkem naudingut pakub?

Teadlased rõhutavad, et kui tuua ajaline stress voodisse, siis ei lõppe see hästi ja mehed peaksid end eelkõige lõdvaks laskma ning mitte mõtlema sellele, kui kaua seks on juba kestnud ja kui kaua see veel kestma peaks. Tegelikult ei pidavat see ka naisi huvitama. Neid huvitab hoopis see, kas seks pakub neile piisavalt mõnu ning ega mees ei kavatse lõpetada seda enne teda.