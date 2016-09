Kuigi paljud ütlevad, et vanus on kõigest number ja see ei tähenda midagi, siis tegelikult näitab statistika hoopis muud.

Armastus ei pidavat küsima vanust. Kuigi see tundub väga ilus, siis tegelikult see nii siiski ei ole. Vähemalt Atlantas asuva Emory ülikooli teadlaste poolt läbiviidud uuring tõestab vastupidist, kirjutab Cosmopolitan.

Teadlaste poolt läbiviidud uuring vaatles 3000 paari ning selgus, et mida suurem on vanusevahe, seda suurem on tõenäosus, et suhe ei kesta kuigi pikalt. Inimesed on lihtsalt oma eluga väga erinevates etappides ning tahavad elult erinevaid asju, mis viivadki nad lõpuks lahku.

Näiteks 20-aastase vanusevahega paaride puhul on 95 protsendiline tõenäosus, et nad lähevad lahku. Kui vanusevahe on 10 aastat, on selleks 39 protsenti. Ka viieaastane vanusevahe ei taga pikka ja õnnelikku suhet, vaid võib teid hoopis 18 protsendilise tõenäosusega lahku viia.

Kõige pikemat ja õnnelikumat kooselu naudivad aga teadlaste sõnul need paarid, kus mehe ja naise vanusevahe on üks aasta. Nende puhul on lahkuminekutõenäosus kõigest 3 protsenti.