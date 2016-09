Al llarc de la Comunitat Valenciana tenim racons maravellosos tant de costa com de interior pero un dels meus preferits es la zona de Xabea, per sort vaig estar fa un parell de semanes i tinguí el plaer de poder disfrutar d'uns dels paraïsos de la nostra terreta. Impotència i molta rabia de vore com per culpa d'un mals naixcuts haja desaparegut este paraís. M'agradaria poder fer algo per a tornar el temps arrere i que tot tornarà a estar vert com fa uns dies. Pero a soles puc desijar-li'ls de tot cor als que han fet açò que acaben en flames i s'apiguen de veres el mal que fa el foc que tant els agrada. 😭😭🔥🔥🌳🌴🐣🐇🐍🌴🌳🌲🌅

