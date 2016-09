Uued uuringud näitavad, et reostuse osakesed jõuavad kohtadesse, mida pakkudagi ei oskaks. Nimelt on neid leitud lausa aju koe seest.

Kuigi pärast seda avastust on vaja läbi viia rohkelt edasisi uuringuid, siis kahtlustatakse, et toksilised saasteosakesed võivad kaasa aidata näiteks inimese haigestumisse Alzheimerisse, kirjutab BBC.

Teadlased nimetavad avastust väga hirmutavaks, sest kui varem arvati, et must õhk jõuab kopsudesse ning südamesse, siis nüüd on selge, et asi on arvatust hullem.

Maailma Tervise Organisatsioon tõi aasta alguses välja, et saastunud õhus elamise tagajärgede tõttu sureb maailmas enneaegselt igal aastal 3 miljonit inimest.