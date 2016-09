Enam, kui kaks kuud on möödas päevast, kui inglased hääletasid selle poolt, et Euroopa Liidust välja astuda. Briti valitsus ei ole aga siiani avalikustanud, millised plaanid neil seoses olulise kaubanduspartneriga suhete jätkamiseks on. Peaminister Theresa May kinnitas esmaspäeval, et kavatseb saada parima võimaliku kokkuleppe. Samas hoiatas ta, et Briti majandusel on ees keerulised ajad, avaldab CNN. Kuigi teada on antud, et lahkumin ei saa toimuma enne aasta lõppu, siis on siiani ebaselge, millal see toimuma saab. Peaministri hüüdlause "Brexit tähendab Brexitit" ei anna ses osas samuti just väga palju lisavihjeid.

May on lubanud, ert ei lepa pelgalt selliste tingimustega, millistega on lepped sõlminud näiteks Šveits või Norra, kes naudivad küll vabakaubanduse eeliseid, kuid ainult lahtiste piiride korral.

Lisaks loodab May sõlmida uusi tehinguid ka riikidega üle maailma. G20 kohtumisel Hiinas vihjas peaminister, et lepete vastu on tundnud juba huvi mitmed riigid. Sealhulgas näiteks Lõuna-Korea, Mehhiko ning Singapur. See võib küll täitsa toredasti kõlada, kuid tegelikult puudutab neid leppeid vaid marginaalne osa kaubandusest ja need riigid, keda puudutab suurem osa, on väljendanud oma kahtlusi selles suhtes, kas EUst lahkumine on ikka kõige targem tegu. Murtud lubadused Juba on Theresa May taganenud ka esimestest lubadustest, mida Brexiti referendumieelsete kampaaniate käigus andis. Esmaspäeval andis ta esiteks teada, et riiklikud terviseteenused ikkagi ei saa Euroopa Liidust väljudes rohkem raha nagu välja lubatud ning teiseks ei saa immigratsiooni piiramise meetmed olema täpselt sellised nagu kirjeldatud.