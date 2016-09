Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet pesi käed antibakteriaalsetest seepidest puhtaks, sest antibakteriaalsete seepide tootjatel ei ole õnnestunud tõestada, et baktereid hävitavad seebid hoiavad haigusi paremini ära kui tavalised seebid.

Ühendriikide turul keelustati antibakteriaalsete seepide müümine reedel, kirjutab The Guardian. Toidu- ja ravimiameti sõnul on keelu põhjuseks tõik, et antibakteriaalsete seepide toime ei ole teaduslikult tõestatud. On ka oht, et need võivad avaldada hoopis negatiivset mõju.

Ometi peab amet oluliseks ära märkida, et hügieen on ülimalt tähtis ja käte pesemist voolava vee ja tavalise seebiga ei tohiks unarusse jätta.