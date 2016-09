Eelmisel kuul investoritelt 13 miljoni eurose rahasüsti saanud superkondensaatorite arendaja Skeleton Technologies panustab peale tootmise võimalikult palju ka ajudele.

„Teaduspool on siin kohutavalt tähtis. Meie äri taandub ajudele,” märkis Skeleton Technologiese tegevjuht Taavi Madiberk. „Meil on väga vaja kompetentseid inimesi, oleme neid sisse toonud Soomest ja Saksamaalt. Praegu on meil kümme doktorikraadiga töötajat ja patente 11 patendiklassis.”

