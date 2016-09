Esimese poolaasta lõpuks oli haigekassa kahjum üle kolme korra suurem kui eelarves planeeritud: üheksa miljoni asemel 33 miljonit eurot. Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi selgitusel on selle taga peamiselt kolm tegurit.

Rossi sõnul on suurim miinuse tekitaja haigemad inimesed. Teine suur lisakulu on haiglate ületöö. Kolmas haigekassa kahjumi kasvataja on C-hepatiidi uus ravim.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.