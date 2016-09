Endale uut tööd otsivad päästjad on viimasel ajal kokku puutunud olukorraga, kus sobivas komandos on koht vabaks jäänud, kuid paraku pole õnnestunud sinna tööle saada. Põhjus pole tööturul valitsevas tihedas konkurentsis, vaid tegu on ameti uue personalipoliitikaga.

Nimelt on päästeamet nii kontoritöötajatele kui ka suuremate komandode päästjatele kehtestanud värbamispiirangu, mis ei lase kõiki vabanevaid kohti uuesti täita.

Ajal, kui päästeametit on kõvasti koomale tõmmatud, kõlab see eriti veidrana, kuid põhjus peitub just järgmises võimalikus kärpes. Tagasihoidliku värbamisega hoiab päästeamet puhvrit, et ühel hetkel ei tuleks välja jagada valusaid koondamisteateid ega välja maksta koondamistasusid.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.