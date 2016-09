Keskkonnaministeeriumi ja maa-ameti plaan hakata üle 15 aasta hindama maade väärtust, võib kaasa tuua ka hüppelise maamaksu tõusu neile, kelle kodualuse maa pindala on suurem kui maksuvaba 1500 ruutmeetrit. Eesti omanike keskliit näeb selle valguses vajadust muuta ka maamaksuseadust.

Kui 2001. aastal toimus maa hindamine, siis näiteks Tallinna külje all Murastes asuval väljal ulgus ainult tuul. Nüüd on seal aga uhke elamurajoon, kuid maa hind majade all ikka umbes viis eurot ruutmeetrist. Kui tuleb uus hindamine, siis hinnad tõusevad hüppeliselt, vahendas ERRi uudisportaal.