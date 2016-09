Hiljaaegu teatas maailmakuulus pitsakett Pizza Hut, mis kuulub Yum! Franchise'i alla, et kavatseb Eestisse laieneda. Paljud ilmselt ei tea, et pitsaketil on Eestis ühe kohaliku väiketegijaga juba põrkumine olnud, kirjutas Äripäev Online.

Aastal 2011 otsustas Eesti noormees Urmo Tamm hakata pitsaäri ajama. Uue koha nimeks oli Pitsa Hütt. Kuigi Eestis oli äritegevusele luba antud, ei meeldinud see nimi ja logo sarnasus suurketile Pizza Hut.