Jüri Ratas ei tahtnud täna midagi kuulda Jaanus Karilaiu mõttest, et sel aastal tuleks teha Keskerakonna erakorraline kongress, kus Ratas võiks kandideerida Keskerakonna esimeheks.

Ratase sõnul on ta täna kogu päeva Raplamaal Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Repsi toetuseks kampaaniat teinud ja Keskerakond võiks keskenduda presidendivalimistele.

Ratas nentis, et Keskerakonnas on 15 000 liiget ja poliitikule on alati tore, kui keegi talle toetust avaldab.

Mis puudutab Keskerakonna erakorralise kongressi kokkukutsumist, siis seda teeb Ratase sõnul Keskerakonna volikogu, mis seda otsust aga teinud ei ole, sest praegu tegeletakse presidendivalimistega.

