Ratastoolis inimesed ei tea peatuses oodates kunagi, kas nad pääsevad liinibussi või mitte. "Tahtsin Tallinnas Ülemiste keskuse juurest madalapõhjalise bussiga Balti jaama sõita, aga juht keeldus mulle rampi avamast, kuigi see peaks olema tema kohus," on elektriratastooli kasutav Meelis nördinud.

"See on selles mõttes väga nigel süsteem," märgib Meelis nördinult.

Bussijuhtide meelevallas

Meelis oli tol päeval Tallinnas koos oma naisega, kes eesti keelt ei valda. Meelis oma puude tõttu rääkida ei saa.

"Kui buss peatusesse sõitis, läks mu naine juhile märku andma, et tahan ratastooliga bussi tulla. Juht lasi bussi külje madalamale ja mu naine tuli minu kõrvale selle ukse juurde, kust ramp lahti käib, aga bussijuht ei tulnud kaldteed avama.

Naine läks siis tema juurde tagasi ja mina sõitsin ka esimese ukse juurde. Ta palus inglise keeles, et juht rambi lahti teeks. Too aga ütles ainult külmalt – no, no, no! Siis sulges uksed ja sõitis minema," räägib Meelis juhtunust.

Ta oletab, et võib-olla mängis rolli see, et tema naine ei osanud eesti keelt, aga bussijuht ju ometi nägi ratastooliga inimest peatuses ja lasi ka bussikülje juba madalamaks.

"Minule ja minu naisele oli see väga alandav juhtum. Olin pettunud ja vihane. Tean, et ka teised liikumispuuetega inimesed on pidanud seda läbi elama," on Meelis nördinud.

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu juhatuse liige Jüri Lehtmets on samuti sarnases olukorras olnud. Ta sõidab sageli Tallinnas ühistranspordiga ja nii mõnigi kord on juhtunud, et bussijuht ei ava kaldteed ja tal ei jää muud üle, kui lahkuvale bussile kurvalt järele vaadata.

"Väga palju oleneb bussijuhist. Kes on sõbralik ja vastutulelik ja kes mitte. Ikka leidub neid, kes ei taha, ei viitsi ja ei suuda," ütleb Lehtmets, et ega juhte väga ei koolitata, kuidas ja millises olukorras rampi avada.

Nõu on peetud, aga tulu ei ole

"Oleme otsimas sellele lahendusi," sõnab Lehtmets.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja esimees Villu Urban ütleb, et bussijuhid võib jagada kolmeks – üks osa on väga abivalmid, teine osa tuleb siiski morni näoga kaldteed avama ja mõned üksikud tigedikud, kes sõidavad lihtsalt nina eest minema.

"Ükskord vehkisin käega bussijuhile Vabaduse väljakul, et tahan peale tulla. Ta vehkis omakorda vastu ja sõitis minema," räägib Urban kohtumisest ühega neist kolmandat tüüpi bussijuhtidest.

Ta sai siiski järgmise bussiga kenasti koju, aga transpordiametil jäigi ka pärast põhjalikku uurimist selgusetuks, kes oli vastutulematu bussijuht ja ta jäi isegi noomimata.

"Me saame aru, et bussijuhtide töö ei ole kerge ja on tihe liiklus, palju rahvast ja vaja kellaaegadest kinni pidada, aga neil on kohustus meid peale lasta," märgib Urban.

"Probleem on ka see, et rambid on tihti mustad ja puhastamata ja kui bussijuht juhtub olema pahur ka selle peale, et sant tahab bussi tulla ning lööb rambi hooga lahti, on tolmupilv ümber."

Urban ütleb, et liikumispuuetega inimeste esindajad on mitu korda transpordiameti esindajatega maha istunud ja arutanud, mida ette võtta, et ratastooli kasutajad saaksid olla kindlad, et nad bussi pääsevad. Ja et neil eneseväärikus alles jääks.

Urban loodab, et ühistest arupidamistest on pikapeale ikka tulu ka.

Linnatranspordi korraldajauurib inetut juhtumit

Tallinna Linnatranspordi ASi avalike suhete peaspetsialist Ivo Parbus vastab Õhtulehe küsimusele Meelisega juhtunud inetu intsidendi kohta mitu päeva hiljem.

Keskel Ivo Parbus (Arno Saar)

"Iga vahejuhtum, mis kahjustab Tallinna Linnatranspordi ASi, kui sõitjate rahulolule keskendunud ettevõtte mainet, pälvib teravdatud tähelepanu," vastab Parbus, et selle juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on juhatuse esimehe korraldusel alustatud sisejuurdlust.

Selgitatakse välja, mis põhjustas arusaamatuse reisija ja bussijuhi vahel ning milliste asjaolude tõttu ei saanud Meelis kasutada ühistransporditeenust. "Enne sisejuurdluse tulemuste selgumist oleks ennatlik toimunut kommenteerida," ütleb Parbus.

Ka trammi on raske pääseda

Inimesed on kurtnud, et ka Tallinna uute trammide peale on vaevaline saada nii ratastooli kui ka lapsevankriga, kuna kõigis peatustes pole platvorme.

Tallinna Linnatranspordi ASi avalike suhete spetsialist Urmas Tooming ütles aasta tagasi Õhtulehele, et platvormiga ei tohiks küll probleeme tekkida, kuna trammi sisenemiskõrgus rööpa pinnalt mõõdetuna on umbes 30 cm ja kui trammiteid rekonstrueeriti, rajati ooteplatvormid, mille kõrgus on 28 cm.