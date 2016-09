Kõige kaugemalt on seni metalliveskisse toodud autoromusid Mongooliast. "Need olid heategevuslikul Mongoolia rallil osalenud autod, mis olid sõitnud Londonist umbes 12 000 kilomeetrit Mongoolia pealinna Ulaanbaatarisse," rääkis Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits.

"Kui varasematel aastatel jäeti rallil osalenud autod heategevuslikel eesmärkidel Mongooliasse, siis alates 2014. aastast saadetakse need tagasi Euroopasse, et vältida tollimaksude tasumist ja keskkonna reostamist vanade autoromudega. Et ralli läbitakse vanematel kuni 1,2-liitriste mootoritega sõidukitel, tuleb need enamasti pärast finišisse jõudmist taaskäidelda."

Lisaks autoromudele on metalliveskis purustatud enam kui 100 tonni kasutuselt kõrvaldatud relvi. Näiteks aastal 2006 hävitati metalliveskis 6000 kaitseväe relvastusest mahavõetud püstolit Makarov, TT ja Colt.