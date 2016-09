Välisminister Marina Kaljurand ütles ETV saates "Välisilm", et Saksamaa pagulaspoliitikas on toimunud suunamuutus. Tema sõnul on riiki ja Euroopasse oodatud nüüd vaid sõjapõgenikud, mitte aga majandusmigrandid.

Immigratsioonivastane populistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) sai valimistel 21 protsenti häältest, edestades Merkeli kristlikke demokraate (SCU), kelle häältesaagiks jäi 19 protsenti. Kõige enam ehk 30 protsenti häältest kogusid sotsiaaldemokraadid, edastas ERR uudisteportaal.

Samas tunnistas Kaljurand, et suunamuutus pagulastesse suhtusmises on Saksamaal Merkeli juhtimise all toimunud.

"Ma julgen öelda, et tegelikult see suunamuutus on toimunud. See, mida me kuulsime poolteist aastat tagasi, kui Saksamaa kutsus kõiki põgenikke Saksamaale või Euroopa Liitu - seda täna enam ei ole," sõnas välisminister.