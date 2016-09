"Ma kägistan su ema sinu enda nabanööriga täna öösel ära" või "panen sind nii, et ogised ja ähid bemmi tagaistmel" on vaid pisike osa sellest, milliste vastikuste ohvriks on noored tüdrukud Facebookis sattunud.

Lisaks muud solvangud ja roppused minu ja laste suunas," meenutab blogija, kes ei suutnud esimese hooga talle osaks saanud jubedat solvamist kuidagi tõrjuda või isegi tõsiselt võtta.

"Arvasin, et tegu on ilmselt ebastabiilse inimesega, kellega pole mõtet vaidlema hakata. Leidsin, et lihtsam on ta ära blokeerida."

See ahistajat ei peatanud. "Siis hakkasid Perekooli foorumisse tekkima õelalt mind laimavad postitused. Ta kirjutas seal isegi seda, et peksan oma lapsi kurikaga. Nii, et neil näod sinised ja et nad on üldse kiimaste nägudega," meenutab ta. "Lisaks ka postitused sellest, et mu mees on sarivägistaja, kes on vanglast vabanenud."

Sellest postitusest sai viimane tilk naise kannatusekarikas.

"Mul sai mõõt täis ja pöördusin politseisse. Tegin avalduse ja saatsin neile meie kirjavahetustest pildid."

Sellega aga ahistamine ei lõppenud. "Ta liikus edasi gaytutvus.com lehele, kuhu riputas nii minu kui ka mu mehe pildid, lisades pildi kommentaariks, et otsime grupiseksi.

Ma olin sel pildil veel rase! Hakkasin mõtlema, et vahest oleks targem blokeering maha võtta, ehk rahuneb ja lõpetab vähemalt minu laimamise foorumites. Esialgu tunduski, et olukord on normaliseerunud. Palus isegi vabandust, et on mind sedasi tülitanud," meenutab Annika.

Kuid rahu ei kestnud kaua. Proua Olen leidis uue ja kangema võimaluse kiusamiseks. "Ta hakkas kirjeldama hirmutavalt täpselt minu kodukohta ja tahtis mu telefoninumbrit saada, et minuga kohtuda. Ma ei jaga oma telefoninumbrit ja see ajas ta lausa marru.

Ähvardused jätkusid ja taas ilmusid meie pere pildid gaytutvus.com lehele. Lisaks sellele lisandusid sinna ka minu tuttavate pildid koos nende kontaktandmetega. Nüüd said nemadki häirivaid kirju. Küsiti seksi ja oldi huvitatud tutvumisest."

Lõpuks otsustas Annika, et sellisele hirmu täis elule tuleb teha lõpp ja kui politsei ei suuda ahistajat korrale kutsuda, siis tuleb hakata omal käel uurima, kellega võiks tegu olla.

Ähvardaja (Kuvatõmmis)

"Mulle kirjutas neiu, kellega oli sarnane juhtum toimunud ja tema tuttavatel õnnestus välja uurida, kellega tegu. Peale nime ja elukoha teada saamist mainisin seda ka tollele tundmatule, kes mind kiusas ja laimas.

Ta läks väga närvi, aga pole ka pärast seda enam minu Facebooki tükkinud. Kuid seni, kuni ta tabatud pole, ei saa ma rahule jääda. Minu jaoks lõppeks see õudus alles siis, kui saan kindlalt teada, kellega tegu ning võin talle otsa vaadata."

Ahistaja vanust ei küsi

Tänaseks kaks nädalat tagasi võttis Karl Täpe (varjunimi muudetud) Facebookis ühendust lapseohtu tüdrukuga. "Kõigepealt lisas ta mu sõbraks. Jah, võtsin sõbrakutse vastu, kuna arvasin, et on mingi suvaline "Eestlaste kolmnurgast" (Facebooki grupp – toim)" räägib tüdruk.

"Karl hakkas aga varsti rääkima, et tema sõbral on minust väga avameelsed pildid. Kuna ma ei ole kunagi selliseid pilte teinud ja ta ei öelnud ka, kes see väidetav sõber on, siis ma ei uskunud teda ja arvasin, et ju on tegemist mingi lolli naljaga."

Tüdruk ütles noormehele, et ei viitsi temaga enam suhelda. "Aga ta ähvardas need pildid netti panna ja hiljem küsis veel kas neid talle ka saadaks."

Tüdruk talitas nagu lubas ja noorukiga enam ei suhelnud. Too ei taltunud ja hakkas neiule ise ebasündsaid pilte saama. "Ta hakkas oma vigurvändast pilte saatma ja uurima, kas see on hea. Blokeerisin ta küll ära, kuid kardan, et tegemist oli vaid ühe tema libakontoga ja varsti kummitab ta mind jälle," on tüdruk meeleheitel.

Aastatepikkune sariahistaja

Facebooki grupp "Tutvus" on koht, kus kolab ahistajaid ­ringi. Üks neist on tuntud selle poolest, et on naiste kontodelt loata pilte võtnud ja postitanud neid tutvumisportaalidesse.

"Tutvusin selle mehega mõni aasta tagasi rate.ee kaudu. Ta tundus enamvähem normaalse inimesena. Saime ­kokku, kuid võtsin ettevaatusest ka sõbratari kaasa," meenutab üks mehe nüüdsetest ohvritest. "Meil oli plaan minna klubisse.

Tegime enne seda pilte, kõik oli lõbus ja tore. ­Hiljem aga hakkasid tuttavad mulle kirjutama ja näitama, et minust on igale poole gruppidesse, ka rate.ee-sse pildid üles pandud. Kirjutasin muidugi ­kohe grupi omanikule ja palusin pildid maha võtta, aga ikka ja jälle see kordub.

Viimane kord oli pildi jama kevadel. Nüüd kuulsin töökaaslase käest, et minust on jälle pilt üleval "Elu algab 18+" grupis. Ja see pilt on seal olnud juba 7. aprillist."

Naine läks oma muret kurtma veebikonstaablile. "Tema soovitas grupi omanikule kirjutada ja lasta pilt maha võtta. On teada, et ta on mitut tüdrukut mõnitanud ja laadinud nendest pilte gruppidesse."

Kui muu ei aita, siis tuleb kohtusse minna

Veebikonstaabel Maarja Punak ütles Õhtulehele, et tegemist on kolme väga erineva netiahistamise juhtumiga. Ühine on aga see, et kurja tehakse Facebooki ja foorumite lehekülgi kuritarvitades.

Seadusest tulenevalt on igal inimesel õigus nõuda enda piltide eemaldamist avalikust sotsiaalmeediast. "Esmajoones tuleks pöörduda postitaja poole ja paluda sisu eemaldamist.

Kui sellest pole abi, siis tuleks seda nõuda veebilehe haldajalt. Kui see ei aita, siis jääb veel võimalus asi kohtusse anda," ütleb Punak.

Kõige olulisem, et alati tasub mõelda kaks korda enne kui endast sotsiaalmeedias midagi avaldatakse. "Iga jagatud pilt, video või muu info on päeva lõpuks avalik info ja see võib sattuda kolmanda inimese kätte."