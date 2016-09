Paldiskis elav Martin nendib, et suits kellelegi liiga ei teinud, kuid aknast avanes siiski pentsik pilt, mida ta võrdleb multifilmiga "Siil udus". "Elan sadamale suhteliselt lähedal ning toss tossuks, aga vänge hais tekitas küll küsimuse, et ega see mürgine ole."

Päästjatel jätkus tööd terveks ööks – tulele pandi piir kella 1.08 ajal, kuid lõplikult saadi põlengust jagu alles kella kuueks hommikul. Ladu enam päästa ei õnnestunud, tuletõrjujad nägid vaeva, et kaitsta leekide eest teisi sadama territooriumil asuvaid hooneid. See ka õnnestus.

Laohoone on kinnisel territooriumil ning eile väravas seisnud turvamees märkis, et varem seisis maja tühjalt, ent hiljuti hakati seda laona kasutama. Ta lisas, et tsaariaegne maja on muinsuskaitse all. Põhjasadama kontorist öeldi, et menetlus käib ja praegu pole neil andmeid, mis võis tulekahju põhjustada.