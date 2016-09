Pärast teadasaamist, et Priit Toobal on jaganud Paavo Pettai firmale garantiikirju peaaegu 700 000 euro väärtuses, olid Keskerakonna juhatuse liikmed šokis ja eile nõudis aseesimees Jaanus Karilaid erakorralise kongressi kokku­kutsumist. Tema arvates sobiks erakonna uueks esimeheks Jüri Ratas, kirju­tas Delfi. Õhtulehele ütles Karilaid, et praegu ollakse siiski äraootaval seisukohal. Garantiikirju uuriv komisjon esitleb oma töövilju kahe nädala pärast ja vahepealsel ajal keskendutakse presidendikampaaniale. Ta kinnitab aga, et mõte korraldada erakorraline kongress on endiselt õhus: "Pühapäeval pakkus mitu juhatuse liiget välja, et oleks vaja uut põhikirja. Aga uut põhikirja ei saa teha ilma erakonna kongressita. Nüüd on kaks varianti: kas ootame veel üle aasta või teeme ära sel aastal," kirjeldab Karilaid lisades, et tema arvates võiks põhikirjaküsimuse lahendada siiski juba tänavu.

See, kas kongressil valitakse ka uus juhatus, sõltub Karilaiu sõnul väljapakutavatest muudatustest: kui juhatuse liikmed on põhikirjas tehtavate muudatustega rahul, siis nendega ka piirdutakse.

"Kui on näha, et kellelgi on soov panna erakonna esimehe ja erakonna juhatuse liikmete valimine uuesti päevakorda… seda võib samuti kaaluda," arvab Karilaid. Postimehele antud intervjuus ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Kadri Simson, et pühapäevasel koosolekul jäi talle mulje, et erakonna esimees Edgar Savisaar ja praegune peasekretär Oudekki Loone ei huvitu kuigivõrd Toobali garantiikirjade tõepärasuse uurimisest. Simsoni meelest on alust kahelda dokumentide allkirja ja kuupäeva õigsuses, sest garantiikirjad pole tehtud notari silme all. Presidendi­kampaaniat garantiikirjaskandaal ei sega On arvatud, et garantiikirjade avalikkuseni jõudmise korraldasid Mailis Repsi vastased segamaks tema presidendikampaaniat. Karilaid seda ei usu. "Garantiikirjade teema ei puuduta Mailis Repsi kuidagi. Ta ei ole nendele andnud oma heakskiitu ja ta ei ole ka sinna oma allkirja pannud. Tema saab oma kampaaniat rahulikult teha ja teda toetavad kõik erakonna liikmed." Poliitiku sõnul ei oleks targem olnud praegu ilmsiks tulnud dokumente presidendikampaania lõpuni varjata. Jaanus Karilaid arvab, et koosolek tõsteti pühapäevale soovist jagada omavahel infot juba varem ja pigem võib tema sõnul näha seost Priit Toobali samaaegse Tallinnas viibimisega. "Hea, et kogunesime," arvab Karilaid. "Kõige hullem oleks olnud, kui erakonna juhatuse liikmed oleksid koosolekut ignoreerinud, boikoteerinud ja oleks kaks erakonna juhatust olnud pühapäeval ja esmas­päeval." Mida lubas garantiikiri? Palju kõneainet tekitanud garantiikiri lubab vajadusel katta Paavo Pettai firma tekkivaid võlgu teiste isikute ees 460 000 euro ulatuses. Dokument anti välja 2. detsembril 2014. Esiti nenditakse, et Pettai firma Midfield ja Keskerakonna vahelised suhted on olnud väga head juba pikka aega, kuid garantiikirja allkirjastamise ajal ja varemgi on erakonnal olnud ettevõtte ees võlgnevusi. Seetõttu on Midfield sattunud majandusraskustesse ning ettevõte soovis saada garantiikirjaga kinnitust, et koostööd jätkatakse. Dokumendis on paika pandud ka ajad, kui Keskerakond soovib Midfieldi teenuseid.