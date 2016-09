Kuna aga eesmärk on valida riigile eelkõige uus ja vääriline pea, siis häbiväärne valimiskorra rikkumise faktike lendas Toompealt tõmbetuulega lihtsalt minema. Ja üllatus-üllatus – ei kukkunudki enam maha! Proteste ei esitatud. Tähendab, et asjaga võib edasi minna, järeldasid nii valimistekorraldajad kui ka enamik hääletajaid.

"Presidendivalimised on põhiseaduse kohaselt salajased," tõdes õiguskantsler Ülle Madise Facebookis Aivar Sõerdi ja teiste pildistajate tegevust kommenteerides.

"See tähendab, et hääletatakse südametunnistuse järgi. Kui pidada lubatavaks valiku avaldamist, viib see lõpuks salajasuse põhimõtte murdmiseni. Seepärast tuleks hääletajatele südamele panna, et nad salajasuse põhimõttest kinni peaksid."

Kas põhiseaduses toodud põhimõtte kehtivuse testimine jääbki vaid südametunnistuse valdkonda või peaks sellistele üleastumistele järgnema ka riiklik hinnang koos seadusest tulenevate sanktsioonidega? Kas saab presidendivalimiste esimese kahe vooru tulemusi üldse kehtivaks lugeda, kui on rikutud põhiseadust?

Põhiseaduslikkuse järelevalvaja rolli kandva õiguskantsleri täpsustavat kommentaari Õhtulehel saada ei õnnestunud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on küll arvanud, et hääletussedelite pildistamine on vastuolus põhiseaduse ja presidendi valimise seadusega, kinnitades, et põhiseaduse rikkumine presidendi valimistel on lubamatu.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles valimiste teisel päeval Õhtulehele, et hääletussedelite pildistamise ja eksponeerimise taga oli lihtsalt mõne riigikogulase edevus, et hiljem selle pildiga meedias tähelepanu püüda.

"Tegin seda oma initsiatiivil, ja mul polnud sellega mingit tagamõtet," on riigikogu saadik Aivar Sõerd oma küsitavat käitumist Õhtulehele selgitanud. "Võib-olla tahan kunagi raamatu kirjutada või hoopis kirjanikuks hakata."

Nädal tagasi enne valimiste kolmanda vooru algust sai riigikogu aseesimees Helir -Valdor Seeder vastuse arupärimisele, mille ta oli esitanud valimiskomisjonile ja mis puudutas sedelite pildistamise seaduslikkust.

Valimiskomisjoni juht Meelis Eerik kinnitas, et tõendeid selle kohta, nagu oleks keegi valijaid survestada püüdnud, esitatud ei ole. Sõnum oli selge – pildistage terviseks, kuid survestada ei tohi!

Ebaseaduslik küll, aga las jääb nii?

"Presidendi valimine ei tohi olla erakondlik," mõtiskleb salajasuse teemal presidendiinstitutsiooni veendunud vastane Igor Gräzin. "Ta kannab kas üldpoliitilist vastuolu, näiteks Rüütel versus Ilves või vabakondlane Tarand versus kartelli-erakondade Ilves, või valime lihtsalt tuntud ja lugupeetud inimesi."

Mistahes erakondlik surve saadikule ja tema tegevuse kontrollimine on Gräzini väitel kriminaalkuritegu, mille eest on ette nähtud nii trahv kui ka arest.

"Alates Aivar Sõerdi pildistamisjuhtumist muutus süsteem korrumpeerunuks: avati uks salajaste hääletuse järelkontrollile unustades, et riigikogu liikme hääletuse kõige viimane motiiv peaks olema kellegi erakondlik kuuluvus või vaade," lausub Igor Gräzin.