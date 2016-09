"Tegelikult on see masendav, kui bussijuht joobes vahele jääb," kommenteerib Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen.

"Aga tänahommikune pilt oli ka muidu karm: kaheksa alkoholi tarvitanud sõidukijuhti on liiast. Kool just algas ja nii mõnelgi juhil istus laps kõrval, keda õppima viidi," sõnab Ingerainen. Harku vallas alustas politsei reidi kell 7.30 ja lõpetas kell 11.30. Nelja tunniga kontrolliti 1300 sõidukijuhti.

Joobetunnustega bussijuhtide andmed koondab politsei liiklusjärelevalve keskus ja suheldakse ka bussifirmaga, et selgitada, millised on ettevõtte kontrollimise ja kindlustamise viisid, et inimesi transportima minev bussijuht ikka kaine oleks, räägib Ingerainen.

Alkolukk igasse bussi

Mõlemad vahele jäänud bussijuhid töötavad Atko Liinide bussidel. Firmast öeldakse, et kahe joobes või selle piiril oleva bussijuhi roolist maha võtmine on väga kahetsusväärne juhtum.

Kuid firma tegi politseile ka järelepärimise, et täpsustada selle bussijuhi süüd, kellel lubati pärast mõneaegset seismist sõitu jätkata. "Protokolli bussijuhile ei koostatud. Väidetavalt oli tegemist ravimite tarvitamisega," tahab firma asjaolusid täpsemalt teada.

"Teine bussijuht vabastatakse kohe töölt. See buss alustas vahetust Keilast ja seetõttu ei käinud juht dispetšeri juures kontrollis. Praegu on Tallinna bussidest varustatud alko­lukkudega 31 bussi ja nüüd on selge, et peame sellised lukud panema kõigile Harjumaal väljaspool Tallinna sõitu alustavatele bussidele.

See peaks välistama sarnaste juhtumite kordumise," lisab Atko Liinide esindaja Margo Tomingas.

Harjumaal tabati 26 joobes juhti

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on vaatamata politsei järjepidevale tööle jäänud joobes juhtide osakaal meie teedel viimastel aastatel samaks ja ei näita ka vähenemise märki.

Ta rõhutab: "Kutseline juht, kes peab järgmise päeva hommikul alustama tööd autorooli taga, peab eelkõige ise veenduma oma tervislikus seisundis ja valmisolekus sõidukit juhtida. Kui juhil on vähimgi kahtlus, tuleb sõit edasi lükata ning oma kainust kontrollida alkomeetriga.

Kui sellest ei piisa, siis tuleb kõne alla alkolukk või tuleb igat sõitu minevat kutselist juhti kontrollida. Bussijuhtide sobivust töökohale tuleb veel väga hoolikalt kontrollida, sest tema õlul lasub vastutus sõitjate elude eest," lisas Kullamäe.

Täna ennelõunal kõrvaldati Harjumaal roolist 26 alkoholi tarvitanud juhti. Nende hulgas oli ka kaks veoautojuhti ja üks sõiduautojuht, kelle joove oli enam kui poolteist promilli.