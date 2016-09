Keset sukeldumist langes Irwin hiiglasliku astelrai rünnaku ohvriks. 2,4 meetri pikkune elukas lõi teda mürgiastlaga otse südamesse. Loodusekspertide sõnul esineb sellist õnnetust haruharva ja ka siis on surm ülimalt ebatõenäoline.

"Steve ei teadnud, et rai oli teda otse südamesse torganud," rääkis operaator Justin Lyons Sydney Morning Heraldi intervjuus. Loomaseriaalidest tuntud Irwinil oli südame kohal viie sentimeetri pikkune haav, kust pulbitses verd ja vedelikku.

"Anusin, et ta mõtleks oma lastele ja püüaks vastu pidada. Aga Steve vaatas mulle rahulikult otsa ja ütles, et ta sureb. Need olid tema viimsed sõnad."

Irwinit jäi lisaks abikaasa Terrile, kaheksasele tütrele Bindile ja kahesele pojale Robertile leinama kogu maa.

Armastatud telestaarile korraldati riiklikud matused. Nüüd viib isa pärandit edasi 18aastaseks sirgunud Bindi, kes juhib isa vanemate asutatud Australia Zood ning tegeleb koos perega metsloomade kaitsega.