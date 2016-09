Elena seletab, et pole sündinud nõid – ta on oma ekstrasensoorseid andeid teadlikult arendanud ja nende nimel kõvasti tööd teinud, käinud loendamatutel seminaridel ja kursustel. Kirju elugi on talle inimestetundmist õpetanud.

"Olen rohkem psühholoog kui esoteerik," ütleb selgeltnägija Elena Kanda, kui tema vastuvõtutuppa astun. "Inimeste probleemid on enamasti kõrvade vahel, mitte kusagil mujal." Pisike, blond, naeruhimuline – Elenast kiirgab haldjalikku sulnidust. Imestan, kui kuulen, et ta on juba 47. Ta näeb oluliselt noorem välja.

Sensitiiv Elena Kanda tunnistab, et tema selgeltnägijaanne on õppimise ja harjutamise vili. Väärt elukooli sai naine striptiisibaaris töötades – tantsu kõrvale pani ta ka kaarte ja nägi pealtnäha edukate meeste hingehaavu ning saladuses hoitud ebaõnnestumisi.

"Mul oli kange kihk surnuid elustada. Muidugi see ei õnnestunud ja siis tegin loomade surnuaedu, matsin nad maha ja vedasin ka teised lapsed kohale: nüüd kaevame augu ja korraldame matused! Kõik oli nagu päris – nutsime, tegime pärjad, panime ristid. Nagu päriskalmistul.

Praegu mõistan, miks seda tegin. See oli kustutamata mälestus eelmisest elust. Mul on alati olnud side surnutega – kas või unenägude kaudu, sest juba lapsepõlvest alates olen näinud unes surnuid. Alateadvus on nii huvitav. Võib-olla sellepärast mulle meeldivad ka traditsioonid. Mulle meeldib, kui inimesed mäletavad möödunut."

Pea 20 aastat stripilaval

Iseseisvumisaja ellujäämisheitlustes sattus vaid vene keelt oskav naine tööle striptiisibaari. Elena ei pea seda halvaks kogemuseks, vastupidi. "See töö andis mulle väga palju," tõdeb ta.

"Hakkasin mehi paremini mõistma. Sellist tööd tehes, nendega suheldes näed ju nende probleeme." Empaatiavõime on Elena üks peamisi omadusi – ta oskab teise inimese nahka pugeda. "Klient, kellega kunagi juttu puhusin, ütles, et räägin nagu psühholoog. See oli minu jaoks märk minna psühholoogiat õppima."

Esoteerika tõmbas Elenat juba toona. Esmalt transpersonaalse psühholoogia kursused, siis astroloogia, numeroloogia ja nii edasi. Tööl, tantsimise kõrval, tegi Elena meestele energeetilist massaaži – ei midagi erootilist, kinnitab ta – ja pani kaarte.

"Ükskord tuli mees Londonist. Tegin talle massaaži ja rääkisin, mis probleemid tal on. Panin ka kaarte ja kirjutasin kõik üles, mida need rääkisid. Ta oli hämmingus – tema oli lihtsalt lõõgastuma tulnud, aga nüüd keegi vuristab talle kogu tema elu ette. Kaks päeva ta muudkui andis raha, et edasi räägiksin."

Elena hoiab mõnegi toonase kliendiga sidet tänaseni. "Vahel, kui neil tekib küsimusi, mis vastust vajavad, siis annan neile nõu," ütleb ta.

Striptiisitarina töötas ta kokku peaaegu 20 aastat ja jõudis tantsimas käia ka teisel pool piiri – Soomes ja Venemaal –, kogedes nii küllust kui ka nälga.

"Soomes teenisin sellist raha, et see oli uskumatu. Ostsin selle raha eest kulda. Aga kui läksin Venemaale ema juurde, pidin kogu kulla maha müüma, et süüa osta. Venemaal oli nälg, leibagi ei olnud saada. Mõni ei olnud kolm aastat palka saanud, pensione hoiti pool aastat kinni. Sattusin väga rikkast elust absoluutsesse vaesusse. Seal sündis mul ka tütar," jutustab naine.

Täppipanekud ei ole juhus

Elena tunnistab, et kuigi oli teadlik sellest, et suudab näha rohkem kui enamik, ei teadnud ta pikka aega, kuhu maani see võime võib areneda. "Alustasin sellega, et lihtsalt ennustasin.

Ükskord ütlesin abikaasale: "Tahad, ma ennustan, kes jalgpallimatši võidab?" Kui esimene kord täppi panin, arvas mees, et küllap oli see lihtsalt juhus. Pakkusin, et teeme kolm korda – sellisel juhul ei saa olla tegemist juhusega. Ja kuigi ma jalgpallist miskit ei taipa, panin võitja kõigil kolmel korral täppi. Mees oli tõsiselt jahmunud."

Millalgi hakkas Elena ärkvel olles pilte nägema. "Ükskord bussis sõites nägin pilti, kus käed lükkavad mu poole mingit tumedat eset," meenutab ta.

"Mitte midagi aru ei saanud. Läksin poodi ja võtsin MK Estonia, pöörasin ümber ja tagakaanel oli pilt monitorist – siis olid just hakanud tulema õhukesed monitorid – ja kutse osalema fotokonkursil. Lehte nähes sain aru, mida mulle ilmunud pilt tähendas – võidan selle monitori, see tähendab, et pean sellel konkursil osalema."

Kuigi Elena ei saanud õieti aru, mis pilte võistlusele oodatakse, läks ta koju, valis kümme pilti välja ja saatis ära. Võistlus kestis kaks kuud ja pisut enne võitja väljakuulutamist ilmus Elenale veel üks pilt.

"Nägin, et MK Estonia annab meile peaauhinna. Ja nõnda läkski. Siis sain aru, et nägemise annet tuleb hakata arendama."

Elena esimene suur nägemus oli 2004. aastal, kui ta osales ühel järjekordsel esoteerikaseminaril Moskvas.

Lühidalt ja lihtsustatult kokku võttes kujutas nägemus kaht pea ja õlgadega kollakasvalget kiirgavat olevust, valguskandikul kolmes reas ringitiirutavaid kuuse moodi kujundeid ning salatirohelist elavat pilve. Tavainimesele näib see totaalse mõttetusena, kuid Elena on kindel, et tegemist oli ülimalt märgilise ja tähendusliku nägemusega.

"Kui sellest seminaril rääkisin, jooksid mõned kohe minu juurde ja hüüdsid: "Selgeltnägija!" Olin hirmsasti üllatunud, sest tulin peamiselt selleks, et mõista unenägude nägemist. Aga kui mul oli esimene nägemus ära olnud, siis mõistsin, et suudan neid näha ka ärkvel olles, ning saatsin palve: "Ma tahan näha!"" Elena lisab, et seda võib teha tegelikult iga inimene.

Venemaa saatesse ei pääsenud

Sensitiivina on Elena kliente vastu võtnud seitse aastat. Ja kuivõrd abisaanuid on palju, pole imestada, et naine maandus lõpuks ka sel sügisel TV3s uut hooaega alustavas saates "Selgeltnägijate tuleproov".

Esmalt proovis ta kahe aasta eest pääseda Venemaa selgeltnägijate saatesse. "See, et ma casting’ule läksin, oli tegelikult puhas juhus – tütar nägi reklaami ja arvas, et peaksin minema. Ütlesin, et mul pole raha, kuidas ma sõidan, pealegi ei ole ma üldse nii tugev sensitiiv. Ikkagi kardan ebaõnnestuda ka, piinlik ju.

Aga siis hakkas töökaaslane pihta: "Leena, kui sa ei lähe, siis ma solvun." Lubasin siis, et kui kusagilt tuleb selline rahasumma, mis katab mu sõidukulud, siis lähen. Avasin pangakonto – ja seal oli täpselt see summa! Ei-ei-ei! Mis mõttes? Endine abikaasa oli õigest ajast varem elatisraha üle kandnud."

Nõnda sõitiski Elena Peterburi. "Casting’u koha ülesleidmine oli paras katsumus, kuna täpseid juhiseid ei antud. Läksin lihtsalt intuitsiooni järgi." Saatesse pürgijaid oli uhkelt üle tuhande. Venemaa saatesse Marilyn Kerroga mõõtu võtma Elena siiski ei pääsenud.

"Kui Peterburist tagasi tulin, ütles töökaaslane, et lülitagu ma nägemine sisse. Ütlesin, et mina ei näe, et mind kutsutaks, ma ei näe teed sinna," tõdeb selgeltnägija. "Küll aga kuulsin, et mai lõpus mind kuhugi kutsutakse. Aasta läks mööda. Ja siis järsku helistab töökaaslane keset ööd: "Leena, Eesti "Selgeltnägijate tuleproovil" tuleb casting. Leena, praegu on ju mai lõpp – sa nägid seda ette!"

Elena ei hakanud saatusele vastu puiklema ja registreeris end saatesse. Seekord oli ta pärast katsetel käimist 99% kindel, et pääseb sisse.

Mõni ülesanne võtab viimase

Tänaseks on suurem osa tuleproovist üles võetud. Kuidas Elenal seal läheb, ta rääkida ei saa. Küll aga tunnistab, et sai saatest hulga uusi ja väärtuslikke kogemusi. Ühe juhtumi lahendamine viis ta koguni sellisesse – üsna kohutavasse – seisundisse, millest ta seni teadlikki ei olnud.

"Üht ülesannet lahendades hakkas mul väga halb. Ma ei saanud aru, mis toimub. Kui silmad sulgesin, siis arvasin, et tunnen sama füüsilist tunnet, mida tundis hukkunud inimene. Aga siis sain aru, et see on midagi veel enamat, midagi niisugust, mida me isegi ei kujuta ette, et võiksime enda kehas kogeda. See oli ühekorraga nii psüühiline kui ka füüsiline kogemus, millele lisandus mingi eriline energia.

Nõnda võivad tunda meediumid." Elena tunnistab, et ei julgenud selle tundega lõpuni minna. "Ma ei teadnud, mis juhtub, kui oma keha ja psüühika lõplikult vabaks lasen. Ma ei teadnud, kuidas üldse vastu pean. Arvan, et kui end meediumina täielikult vabaks lasta, peab olema kõrval keegi teine, kes katsetaja sellest seisundist vajaduse korral välja aitab. Ma usun, et suudan seda teha, aga praegu veel ei tee. Ma ei tea, kas seda on üldse vaja teha."

19 aastat noorem armastus

Elena lemmikteema on armastus. Ja tõepoolest – see naine teab, kuidas armastust ellu kutsuda. Viis aastat tagasi tuli Elena ellu Dmitri – 19 aastat noorem mees. "Olen eriline naine," naerab Elena kelmikalt, lisades, et vanusevahe ei ole näitaja, kui lainepikkused klapivad. "Pealegi on Dmitri vana hing," lisab ta. "Ükskord ta isegi palus minult andeks, et nii hilja sündis."

Küll aga tunnistab Elena, et armastatu vanematega on suhtlus osutunud üsna keeruliseks. "Olen ju peaaegu nende eakaaslane," sõnab ta. Konservatiivsete inimestena on Dmitri vanematel poja valikuga raske leppida.

Elena rõhutab, et armastus peaks käima ikka südame, mitte pea kaudu ja armastuseta kooselu teeb inimesed õnnetuks ning haigeks.

"Kahjuks on meie noored naised üles kasvatatud vaimus, et naise edu peitub selles, kui rikas on mees, kui uhke on auto ja maja. Pole oluline, mis meetoditega selline heaolu on kätte võidetud. Aga hiljem ei mõista nad, miks psüühika alt veab. Ja siis jõutakse muidugi sensitiivi juurde."