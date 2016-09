Täna U23 koondise kaotusest päästnud Mattias Käit tunnistab, et 3:3 viigimäng Ukrainaga andis hea emotsiooni.

Käit sekkus mängu peale poolajapausi ning tõi platsile uut elu. "Muidugi oli raske peale 0:2 kaotusseisu mängu tulla. Õnneks suutsime kohe poolaja alguses ära lüüa ja see andis indu meeskonnale juurde," sõnas 53. minutil oma ning meeskonna esimese värava löönud mees.

"Korraks tundus isegi, et on võimalus ka võit võtta, aga kahjuks pärast esimest väravat löödi kohe üks tagasi. Siiski 3:3 on väga hea seis."