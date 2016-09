Eesti meeste jalgpallikoondis alustab teisipäeval MM-valiksarja Zenica, Bilino Polje staadionil, kus kaheksa aastat tagasi Bosnia ja Hertsegoviina käest 0:7 kolakas saadi.

Ka 2008. aasta mängul viibinud Õhtulehe ajakirjanik Ott Järvela tõdeb põgusas videoloos, et jalgpallipõrgu on vahepealse aja jooksul üles vutnsitud - näiteks pole enam seinal graffitit "Sex, Drugs and Football Violence".