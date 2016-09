Otsus eelistada Eesti kõrgliiga mängijaid ja jätta meeskonnast kõrvale vastavalt Hollandi ja Tšehhi kõrgliigas pallivad ründava suunitlusega Henrik Ojamaa ja Siim Luts, ei ole maailma jalgpalli kontekstis meeletult erakordne.

Sääraseid samme ikka tehakse, sest koondise peatreener ei kutsu kunagi meeskonda mitte riigi 23 parimat jalgpallurit, vaid valib enda ideede jaoks sobivaima koosseisu. Probleem ei peitu mängijates või Pehrssoni valikutes, vaid just nendes ideedes.

Magnus Pehrsson (Alar Truu)

Tehniline töö – taktika valik, meeskonna füüsiline ettevalmistamine, vastase analüüsimine – on tippjalgpallis kõigest üks pool treeneritööst, millele lisandub psühholoogia, mille tähtsus sageli suuremgi. Eriti koondisejalgpallis, kus koostöö timmimiseks aega sisuliselt polegi. Kui mängijad usuvad üheskoos treeneri ideedesse, tekib sünergia, mis paisub lumepalliefekti toel omakorda ladusaks, silmi paitavaks ja tulemuslikuks jalgpalliks.

Kui treener ja meeskond ühele lainepikkusele ei jõua, siis on aga tulemuseks kramplik, kangutatud ja ebakõladest kubisev etteaste. Kahjuks oleme Eesti koondiselt säärast jalgpalli näinud viimasel ajal liiga sageli.

Pehrsson peab järgmise nelja mänguga tõestama oma meetodite ja ideede sobivust Eesti jalgpallikoondise jaoks. Ta peab panema meeskonna nautima kilpkonn-kannatlikule kaitsele rajatud plaani. Praegu on ju nii, et Eesti meeskond teeb väljakul justkui sunnitööd, mitte ei naudi jalgpalli mängimist.

Eesti eilsel treeningul (Ott Järvela)

Milline on Pehrssoni kvalifikatsiooninorm? Täna võõrsil Bosnia ja Hertsegoviina, oktoobris kodus Gibraltar ja Kreeka ning novembris võõrsil Belgia. Nende mängude järel peab Eestil olema tabelis vähemalt neli punkti – Gibraltarit tuleb võita (mitte nii, nagu Andres Operi lahkumismängus 2014 kevadel, kui tehti 1:1 viik) ning ülejäänud kolmest mängust võtta vähemalt üks viik. See oleks viisakas saak, mille üle poleks põhjust häbi tunda.

Seega kui Eesti juhtub täna kaotama, siis see üksinda karme samme ei nõua. Oleme ausad, loodame parimat, aga reaalset jõudude vahekorda vaagides on Zenicas punktilisa teenimine keeruline isegi siis, kui meeskond mängib hästi. Ent kolmest keerulisest katsest vähemalt ühel õnnestumise nõudmine on õiglane. Lausa vajalik.

Sest ilma hinge soojendava õnnestumiseta keriks Malta-viigiga süvenenud negatiivne spiraal endale peale õõvastavalt lennukad pöörded. Jalgpall peab pakkuma rõõmu. Eesti koondise üle pole rõõmustada saanut neetult ammu ja see on suur probleem, mis varjutab rohkesti asju, mida Eesti jalgpallis hästi ja õigesti tehakse.

Magnus Pehrsson juhendamas Eesti koondislasi ( MATI HIIS)

Kui Eestil on 13. novembri – sel päeval kohtutakse Brüsselis Belgiaga – õhtuks tabelis vähem kui neli punkti, peab jalgpalliliit mõtlema, kas ja kuidas edasi?

Sünged faktid, keeruline olukord, tugevad vastased

On päevselge, et kui üldse valiksarja jooksul treenerit vahetada, siis sobivaim hetk on kahtlemata just pärast matši Belgiaga. See jätaks uuele juhendajale terve 2017. aasta ja poole järgmisest, et olla valmis 2018 sügisel algavaks uueks EM-valiksarjaks ja Euroopa Rahvuste Liigaks (uus võistlus, kus Euroopa rahvuskoondised jaotatakse nelja tugevusgruppi, mis kõik peavad isekeskis turniiri, mille võitja pääseb 2020 EMile; tavapärane valiksari ei kao kuskile, aga antud võistlus tagab näiteks, et EMi 24 osaleja seas on vähemalt üks riik Euroopa 15 nõrgema jalgpallimaa seast).