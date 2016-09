Kui talle pakuti viimaks võimalus teha kauaoodatud kihlus teoks TV3 saates "Tule mulle naiseks", oli ta esiti kõhkleval seisukohal, sest enamik telerist nähtud tõsielusarju tundusid igavad. Viimaks, kui Tanelile lubati, et ettevõtmine saab olema võimas ja ta saab ka ise kaasa rääkida, nõustus ta pikka teekonda ette võtma.

EI KAHETSE PIKKA PINGET: «Kui varem saime väga hästi läbi, siis nüüd saame veel paremini läbi,» kiidab Tanel, kes palus oma armsama Kadi kätt Tallinnas Rotermanni platsil 45 pereliikme ja sõbra pilgu all. Teisel pildil on paar koos kolmeaastase pojaga. (TV3)

Kihlumist kavandas kümnest kuueni

Kihlumisplaane tuli Tanelil elukaaslase eest varjata ligi pool aastat. Välja tuli mõelda aina keerukamaid valesid ja kaasata neisse ka sõpru. "Mul oli kihlumisel 45 inimest: Tartust, Tallinnast, Soomest, Rootsist," loetleb Tanel ja lisab, et pidevalt oli kuklas kartus: ehk räägib neist keegi saladuse välja?

"Samas mõtlesin, et mis inimene see olla saab, kes mu naisele ütlema läheb, et olen põhimõtteliselt pool aastat kihlumist ette valmistanud ja tema läheb ning rikub selle ära."

Nii valitseski kindel režiim, kus kella kümnest hommikul kuni kuueni õhtul võis Taneliga kihlusest seonduvast rääkida, ent alates kuuest olid keelatud nii vastavad kõned, SMSid kui ka sotsiaalmeedia sõnumid. Tanel ütleb, et iga päev tuli enne koju jõudmist parklas istuda ja kustutada e-kirjadest ja mujalt igaks juhuks kõik saadet puudutav.

"Kadi midagi kahtlustas, aga mitte kihlumist. Viimased kaks nädalat olid mul närvid läbi: hommikul hakkas pihta ja päeva lõpuni polnud ühtegi vaba hetke, kus aju puhanuks," tunnistab Tanel tagantjärele.

Tanel meenutab, et omamoodi keeruline oli ka paari kolmeaastasele lapsele pidulike riiete hankimine. "Võtsin lastehoiust lapse ja läksin õhtul Ülemistesse, et vaadata talle kingi. Naine helistab, kus olen. Vastan, et teen töö juures inventuuri. Siis küsib, miks lapse kaasa võtsid.

Mina vastan, et lähen lapsega sööma. Kui lapsega koju minema hakkasime, tahtis ta süüa, nii et pidin kioskist midagi kiiresti võtma, et ta kodus süüa ei tahaks," kirjeldab ta olukorda.

"Hommikust õhtuni käis üks valetamine. Olin sellega juba nii harjunud, et kui naine helistas, tuli mul autopiloodist ükskõik mis jutt. Tegelikult olin koos võttemeeskonnaga, ent talle rääkisin, et toimetan laos.

Viimane nädal aega olin nii väsinud ja mõtlesin, et tahan juba normaalset elu tagasi," räägib Tanel, et algusfaasis oli planeerimisind suur, ent päriselt ei osanud ta kogu ettevõtmist ette kujutada.

Pingelangus saabus alles siis, kui Tanel saate viimases faasis Kadile kihlasõrmuse ulatas. "Ma ei kahetse 0,5 protsenti ka, et selle asjaga kaasa läksin," lisab Tanel.

"Abielluma peaks võimsalt"

Kuigi kihlumise planeerimisega kaasnes tohutult vaimset pinget, usub Tanel, et saates osalemine tõi suhtele head. "Kui varem saime väga hästi läbi, siis nüüd saame veel paremini läbi. Juba organiseerime pulmi, kuupäev on paika pandud," reedab Tanel.

Nagu kihlumine, ei tule nende pulmgi klassikaline Õnnepalees registreerimine. Päeval peetakse pidu Eestis, juba samal päeval sõidab paar siit kaugele tähtsat sündmust omaette tähistama.

"Kuna abiellumine on naisele ülitähtis – see on ju elu tähtsaim päev, kõik ootavad seda, siis abielluma peaks ka võimsalt," leiab Tanel.

Küsimusele, mis on neid nii kaua koos hoidnud, Tanel kaua vastust ei otsi. "Ta on äge inimene, elav, aktiivne. Ise olen ekstreemsusehull, mida tema küll ei ole, aga ta on kahe jalaga maa peal, hästi iseseisev, ei kükita nurgas ja on temperamentne. Oleme kaks hästi aktiivset inimest," vastab Tanel.

Kadi on Taneli sõnul üks õige naisterahvas, kes on tark ega räägi üksnes iluteemadel. "Temaga ei ole muresid, et läheb sõbrannadega kuskile peole. Teda sellised asjad ei huvita, talle on kõige tähtsam perekond. Saan teda usaldada," lisab ta. "Nüüd tuleb välja, et ta on meie lapsele ka väga, väga hea ema."

Usaldust peab Tanel suhtes oluliseks ja hindab Kadi puhul seda, et igast asjast tüli ei tõuse ning niisama näägutamist ette ei tule. "Ta on mulle ka sõber ja alati meie seltskonnaga kaasas.

On palju sõpru, kes kunagi naisi üritustele või reisidele kaasa ei võta, ent Kadi on igal pool, kus käime, kaasas nagu sõber ja nagu naine. Ma pole kunagi pidanud tema pärast häbi tundma. See ongi meid koos hoidnud, et ta on hea inimene."