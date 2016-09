Tartus algas täna teatrifestival DRAAMA 2016, mis tänavu korraldatakse koostöös Tartu Uue Teatriga.

Käesolevast aastast on taaskord muutunud DRAAMA festivali formaat.

Festivali kunstiline juht Ivar Põld ütles, et kuna lavastuste Tartusse toomine on tihtipeale suurem ehitamine ja ajakulu, siis peaks etendusi rohkem olema, et kohaletulek end ära tasuks ning rohkem publikut etendusi ka näeks.

"Kui teatrid mängivad kindlas mängupaigas, tekib omalaadne Draama-linnak, kus teatrid teevad oma mängupaikades ka kõrvalprogrammi," ütles ta.

Kuna publik on valdavalt Lõuna-Eesti teatrivaataja, siis on festivali eesmärk tuua Tartusse just neid lavastusi, mis muidu siia ei jõua.