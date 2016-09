Eesti koondise Kapten Ragnar Klavan sõnas päev enne MM-valikmängu Bosnia ja Hertsegoviinaga, et hiljutine põlvevigastus tema homsest mängu esitust ei tohiks.

"Praegu on kõik hästi. Ei tohiks küll mingit probleemi olla," vastas Klavan küsimusele, kas ta on 100% mänguks valmis."Vigastus oli ühest küljest tõsine, teisalt mitte. Valu oli piisavalt suurt, et Tottenhami vastu mängida ei saanud. Peale seda algas taastusprotsess."

Homse kohtumise eel usub keskkaitsja, et võõrsilt Bosnia vastu oleks viik igati hea tulemus. "Peame mäng mängult vaatama. Me pole kindlasti selle valikgrupis favoriidid pääsemaks MMile. Peame lootma, et iga mänguga meie edasipääsu tõenäosus suureneb," sõnastas Klavan meeskonna laeima eesmärgi.

2008. aasta septembri 0:7 kaotusmängu kohta meenutas Eesti koondise kapten nii: "See oli nii suur trauma, et olen kõik enda jaoks ära blokeerinud."

Vasakkaitsja Artur Pikk ütles, et homne võti saab olema kaitsemäng. "Bosnia on väga hea meeskond. Kõige tähtsam on kaitses hästi hakkama saada."