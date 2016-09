Eesti jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrsson tõdes MM-valikmängu eel Bosnia ja Hertsegoviinaga, et sinisärgid millegi üle kurta ei saa. "Kõik on hästi. Mängijad on väga värsked, ühtegi probleemi pole. Kõik on liikunud plaani kohaselt. Mul ei ole millegi üle kurta," sõnas rootslane. Millist mängu võime oodata?

See oleneb loomulikult mitte ainult meist, vaid ka vastastest. Seda on raske ennustada. Loodan näha head tasakaalu meie kaitse ja rünnaku vahel, mis võimaldaks Bosniale vastu hakata vaatamata tõigale, et mängime võõrsil. Tähtis, et oleksime kaitses agressiivsed ja suudaksime palliga ise võimalusi luua.

Konstantin Vassiljev ei esinenud eelmises mängus Maltaga kõige paremini. Kuidas saab meeskonda aidata Vassiljevil tema head küljed esile tuua? Eesti kõige paremad mängud on ju olnud seotud tema kõige parematega. Peame meeskonnana hästi mängima. Jah, ta on meie võtmemängija, kõik teavad seda. Et asjad õigesti oleks ning ta saaks palju palliga mängida, peame meeskonnaga teda toetama. Viimasest valikmängust on möödas kümme kuud ning usun, et homme näeme nii Vassiljevilt kui ka kõigilt teistelt meestelt vahepealsete matšidega võrreldes uut ja jõulisemat käiku. Homme algab kümnest mängust koosnev MM-valiksari. Millise punktiarvuga oleksid ise tsükli lõppedes rahul? Ma ei pea nõndamoodi arvet. Seda peate küsima valiktsükli lõpus. Tähtis on läheneda kvalifikatsioonisarjale mäng-mängult. Eelmist valiksarja alustasime fantastiliselt (1:0 võit Sloveenia üle - toim), loodan sama homselt. Aga milline on meeskonna üldisem eesmärk MM-valiksarjaks?