Gortat usub, et tänases Poola koondises on kvaliteeti kuhjaga. "Wacynzski on selle meeskonna selge liider. Ta on elu parimas vormis ning tõestab seda meeskonna liidrina ka väljakul," kiitis keskmängija järgmisel hooajal Euroliiga meeskonda siirduvat rahvuskaaslast.

"Maciej Lampe on samuti äärmiselt hea mängija. Tal on lihtsalt vaja meeskonda sisse sulanduda. Usun, et iga mänguga muutub ta järjest ohtlikumaks," tõi Gortat välja ka teise võtmelüli Poola koondises. Tasub lisada, et Lampe on koondises tagasi peale kolme aastast pausi.