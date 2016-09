Tema ametivennad Marko Koks (Viljandi), Indrek Lillsoo (Kehra) ja Ain Pinnonen (Viimsi) unistavad salamisi kindlasti meistritrofeest, ent Õhtulehega eesmärkidest vesteldes jäid kõlama sõnad "finaal" ja "medal".

"Mullune hõbemedal suurendab meie lootusi ja ootusi. Eks sedapidi on murelikum, aga samas andis see väga hea emotsiooni, kust edasi minna," lausus Koks, kelle esimene suurem ülesanne on täita Saksamaa esiliigasse siirdunud Karl Roosnast ja Karl Toomist tühjaks jäänud kohad. Koks avaldas lootust, et Viljandi vasaksisemise positsioonil näeb tänavu üht välismaa passiga meest.

Mullu karikavõitjaks kroonitud, ent meistrivõistluste pettumuslikult pronksmedalitega leppima pidanud Kehra olevat peatreener Indrek Lillsoo hinnangul säilitanud sama taseme. Finaali peab viima targem treenimine, hea koostöö ja mõnus kambavaim.