Läti on Euroopa Liidu ümberpaigutamiskava alusel vastu võetud varjupaigataotlejatest andnud rahvusvahelist kaitset 23, kellest 21 viibib nüüdseks Saksamaal.

Näiteks kolme lapsega süürlanna Bunana, kes rääkis juulis plaanidest jääda Lätti ja rääkis isegi veidi läti keelt, ütles, et lahkus maalt seepärast, et riigi määratud mentor ei aidanud tal kuidagi olmemuresid lahendada. Naine tahtis küsida Saksamaal elavalt vennalt raha, et teha esimene sissemaks korteri eest, kuid lõpptulemusena läks perekond Saksamaale, edastas ERR uudisteportaal.

Pagulaste vastuvõtmise eest vastutavad riigiametkonnad nende lahkumisest ei teadnud.

Migratsiooniameti esindaja ütles öeldi, et pagulase seisuse saanud inimesed ei ole kohustatud neid teavitama oma soovist riigist lahkuda. Nagu kõik Läti elanikud võivad nad Euroopas vabalt ringi liikuda.