Peatreeneri hinnangul on Bosnia meeskonna suurimaks trumbiks kogemused. "Meie mängijad on enamjaolt samad, kes eelmises valiksarjas, aga mõned noored on rivistust kenasti täiendanud. Ent suurte ootuste täitmise eest vastutavad eelkõige kogenumad mängijad. Kui kõik õnnestub, omame võimalust taas MMile jõuda."

"Meil on valiksarjas kõrged ambitsioonid, aga peame olema ettevaatlikud, sest Eesti on korralik meeskond. Seetõttu peame mängu alustama agressiivselt, tuliselt ja kirglikult ning andma endast 120%, et saada kirja võit," sõnas Baždarevic.

Kaheksa aastat tagasi samal staadionil toimunud 7:0 võidumängus Eesti vastu kaks väravat löönud ründaja Edin Džeko (AS Roma) ei usu, et täna sama suudetaks. "Too tulemus oli ajalooline ja unikaalne, mis tõestas, et jalgpallis on võimalik kõik. Meie prioriteet on võit ja kolm punkti, sest just see on parim vundament edukalt valiksarjale."