Reformierakonnas teisitimõtlemist ei sallita. See hakkas kohale jõudma veel enne, kui Siim Kallas jõudis ähvardada, et kellele erakonna otsused ei meeldi, võib endale uue erakonna otsida. Erakonna esimehe tuld kustutav sõnum – „Reformierakonnas ei ole kombeks liikmeid juhatuse enamusest erinevate seisukohtade pärast karistada või põlata, see oleks ka fundamentaalselt vale,“ – ei mõju mitte ainult õõnsalt, vaid sunnib küsima –, miks alles nüüd, ja mitte siis, kui nõiajaht koduerakonnas alles kogus hoogu?

Erakonna endine juht Andrus Ansip teatas targu, et Reformierakond ei saa võtta kõiki võtmekohti. Oleks seda soovitust järgitud, võiks oravapartei kodurahu praegu veel alles ning hulk solvumisi ja pettumusi olemata olla. Ehk poleks vajagi arutleda selle üle, kas riigikogus hääletussedelist pilte klõpsanud rahvasaadikud rikkusid põhiseaduses sätestatud valimiste salajasuse põhimõtet või mitte. Paraku ei määri Taavi Rõivase võimetus lubadusi pidada ning Siim Kallase ja tema toetajaskonna kompromissitu võimuiha mitte ainult Reformierakonna mainet: peaministri erakonnas leviv reetmis-, väljapressimis- ja ähvardamiskultuur paneb porise pitseri kõigile teistelegi nn valgetele jõududele.

Rõivase pehmendavatest sõnadest hoolimata ei sea Kallase avaldus, sellele eelnenud ja võimalik et järgnev poriloopimine ebamugavasse olukorda mitte ainult Marina Kaljuranna toetajaid ja Kaljuranda ennast, vaid kõiki teisigi erakondi ja valijamehi. Kuidas toetada kandidaati, kes pürib rahva ühendajaks koduerakonna lõhestamise hinnaga, ja miks toetada erakonda, mille esimees ei saa kuidagi garanteerida, et ükski partei nimel antud lubadus päriselt kehtiks? Pigem võib nii mõnegi valijamehe peas ja mõnegi erakonna tagatoas küpseda plaan liiga ülbeks läinud Reformierakonnale koht kätte näidata. Ja mis võiks selleks paremini sobida kui just oravate toel populaarsust kogunud Kaljuranna ülesseadmine valimiskogus? Seda muidugi juhul, kui Kallase liig enesekindlat kõnepruuki ei toida mõni juba sõlmitud poliitiline diil.