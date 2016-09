Teame, et parlamendiliikmed Sõerd ja Kõljalg jt mitte ainult ei pildistanud oma valimissedeleid, vaid paigutasid pildid ka sotsiaalmeediasse. Öeldes kõikidele näkku – meie sülitame seadusele, mis nõuab valimiste salajasust. Kuigi parlamendis leidus neid, kes lähtudes põhiväärtustest juhtunut kahetsesid (Eiki Nestor manitses ja Helir Valdor Seeder pöördus koguni kirjalikult valimiskomisjoni poole) ning Artur Talvik andis isiklikku eeskuju, ulatades telefoni ja muud salvestusseadmed enne valimist komisjonile, ei teinud enamik parlamendiliikmeid aga toimuvat justkui märkamagi. Väga kurjakuulutav, et parteiline pimedus on tootnud meile esinduskogu, mis julmalt eirab iseenda tehtud seadusi.

Presidendivalimistega on juhtunud täpselt nii nagu ma juuni alguses Postimehes kirjutasin. Ainult üht ma ei osanud ette näha, sest see osutus isegi minu rikutud kujutlusvõimele ülejõu käivaks. Kuid nad suutsid seda siiski – valimistel pandi toime kõige jõhkramaid rikkumisi. Täpsemalt nimetades – kriminaalkuritegusid.

Kuid hoopis hullem veel tuleb – valimiskomisjon pidas koosoleku ning vastas aseesimehele: meie ei saa salajasust tagada! Ning siia ongi koer maetud. Just valimiskomisjon peab tagama korrektsed valimised. Kuna nad kuulutasid, et seda nad teha ei suuda ega kavatsegi proovida, siis on ühemõtteliselt selge: 30. augustil riigikogus toimunud kaks valimisvooru olid ebaseaduslikud ja sellisena kehtetud. Ex iniuria ius non oritur (õiguserikkumisest ei tulene õigust – toim). Presidendi Valimise Seadus paragrahv 1, lõige 3: „Vabariigi president valitakse salajasel hääletusel“.

Millest omakorda järeldub kaks asja. Mitte ühtegi seaduslikku presidendikandidaati ei ole võimalik valimiskogu jaoks registreerida valimiskomisjonis. On variant, et valimiskogu alustab puhtalt lehelt ja kõik kvalifitseeruda soovijad peavad esitama vähemalt 21 kogu liikme allkirjad kandideerimiseks. Ja on teine variant, et riigikogu tuleb uuesti kokku ja sooritab seadustes ettenähtud korras valimisprotseduuri uuesti. Aga mõlema variandi juures on ikkagi tarvis garanteerida valimiste salajasus.

Ma pole kindel, et selleks peab valimiskomisjoni in corpore välja vahetama. Kuid eks riigiametnikke survestab parteiline inkvisitsioon ja ehk oleks abi sõltumatutest komisjoni liikmetest, kes võtaksid endale seadusega pandud kohuseid tõsiselt täita. Kui tõepoolest ei saa garanteerida valimiste salajasust, siis senikaua ei saa neid ka korraldada. Ei parlamendis ega valijakogus. Punkt!

Näiteks Austrias, kus presidendi valimine on usaldatud rahvale, juhtus kevadel niimoodi, et kirja teel hääletanute hääli asuti kokku lugema seadusjärgsest tähtajast varem. Austria kohus otsustas, et tuleb korraldada uued valimised ja need korraldataksegi selle aasta 3. oktoobril. Kusjuures ei vaidlustatud mitte ühtegi antud häält, vaid osutati, et valimisseadust rikuti.

Bolševik võimule?

Eestiga võrreldes on rikkumine muidugi tühine, sest valimiste salajasus otseselt ohtu ei sattunud. Kurb iroonia Austria valimistega on sedapuhku selles, et kandidaat Alexander van der Bellen on pärit suguvõsast, mis on ajaloos tervelt kolm korda pidanud bolševike eest põgenema. Venemaalt Eestisse, Eestist Saksamaale ja siis veel Austria idaosast Austria lääneossa. Meil tahab miski rühmitus aga hoopis endist bolševikku ametisse panna! Ja nagu bolševikele kohane, ei põlata ära ühtegi alatust. Sundida parlamendiliikmeid käituma vastu nende põhiseadusega garanteeritud vaba mandaadi printsiipi ning nõiajaht stiilis „kes olid reeturid?“ on vaieldamatult kuritegu. Aga truuduse tõestamise nõudmine on lisaks veel kriminaalkuritegu, kuna sellega kaasneb valimiste salajasuse rikkumine.

Ka minul on kahju, et Allar Jõks, Mailis Reps, Marina Kaljurand ja teised presidendikandidaadid peavad taluma neid ebameeldivusi, mida „Tiim Kallas“ on Eesti demokraatiale põhjustanud. Kuid kindlasti saavad nad ausate demokraatidena aru, et varianti teeselda, justkui olnuks presidendivalimised salajased, ei eksisteeri. Omamoodi veider on ka see, et arvukas ja hästiharitud juristide kogukond Eestis nii ilmse rikkumise puhul oma tavalist teravmeelset häälekust ei demonstreeri. Vaba ja demokraatliku riigi toimimise tagajatena on kohustused meil kõikidel.

Avaldus prokuratuurile

Meie presidendivalimiste seaduse viletsus on viimaks ometi kõikidele selgeks saanud. Minu artikkel on kõigest haavatud uluki elupäevade lõpetamine halastuslasuga. Palun prokuratuuril algatada uurimine nii vabariigi valimiskomisjoni suhtes, kes ei täitnud seadust ning lisaks uurimine ka nende riigikogu liikmete suhtes, kes avalikult või vähemavalikult eirasid seaduse nõudeid. Kes peaks toimunud „libavalimised“ aga õigustühiseks kuulutama on mul praegu segane. President? Õiguskantsler? Või on tarvis ka kohtu otsust? Ootan huviga.

P.S. Kui valimisi ei õnnestu salajasuse olematuse tõttu tähtajaks korraldada, siis peaks tsiviilseadustiku üldosa paragrahvide 134–137 alusel määrama riigikogu esimehe Eiki Nestori automaatselt presidendi kohusetäitjaks. See annaks veteranpoliitikule korraks riigipea auraha kaela ning võimaldaks teha riigimeheliku otsuse – küsida rahvalt, kas soovitakse otsevalimisi või liikuda hoopis presidendi- ja spiikriametite ühendamise teele.